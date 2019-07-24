شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نسبى فى أسعار الدواجن والشعبة : السوق يحتاج ضوابط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد العزيز السيد ، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة ،أن أسعار الدواجن والبيض فى السوق حاليا تعد مرتفعة نسبيا ، على الرغم من أن الأقبال يرتفع على فى هذه الفترة على اللحوم قبل عيد الأضحى .
وقال السيد ، فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 " أن هناك عدة عوامل تتحكم فى الاسعار اهمها العرض والطلب ولكن السوق المصرى يحتاج الى معايير مناسبة تساهم فى ضبط الاسواق الاسعار ، موضحا ان عدم وجود المعايير يسبب اضطراب فى الاسعار ، مشيرا الى ان مصروفات النقل غير محددة وغير ثابتة وايضا عدم تحديد هوامش الربح للتجار والمنتجين .
الجدير بالذكر ان اسعار الدواجن شهدت ارتفاعا خلال الايام الماضية على عكس المتوقع وذلك مع اقتراب موسم الاضاحى حيث وصلت الأسعار لـ 26 جنيها للكيلو من المزرعة .
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