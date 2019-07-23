شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد تقارير فصلية تبعث على التفاؤل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع من مستويات قياسية مرتفعة اليوم الثلاثاء، مدعومين بتقارير فصلية تبعث على التفاؤل من عدد من الشركات.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعى 177.29 نقطة بما يعادل 0.65% ليصل إلى 27349.19 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 20.44 نقطة أو 0.68% مسجلا 3005.47 نقطة، وتقدم ناسداك 47.27 نقطة أو 0.58% إلى 8251.40 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد تقارير فصلية تبعث على التفاؤل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.