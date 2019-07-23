الاقتصاد

ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد تقارير فصلية تبعث على التفاؤل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع من مستويات قياسية مرتفعة اليوم الثلاثاء، مدعومين بتقارير فصلية تبعث على التفاؤل من عدد من الشركات.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعى 177.29 نقطة بما يعادل 0.65% ليصل إلى 27349.19 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 20.44 نقطة أو 0.68% مسجلا 3005.47 نقطة، وتقدم ناسداك 47.27 نقطة أو 0.58% إلى 8251.40 نقطة.

 

 

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