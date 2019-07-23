هيئة السلع المصرية تشترى 300 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية ، اليوم الثلاثاء ، 300 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية ، وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء رويترز ، أن الكمية تتكون من 120 ألف طن من القمح الروماني ومثلها من القمح الأوكراني و60 ألف طن قمحا روسيا، للشحن بين 25 أغسطس والخامس من سبتمبر المقبل .

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