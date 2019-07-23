شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون جنيه ضرائب جمركية ورسوم على سيارات ملاكى ببورسعيد فى يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارت بجمارك بورسعيد برئاسة أشرف عبد الهادى مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بجمارك بورسعيد خلال شهر يونيو 2019 عن 245 سيارة ركوب (ملاكي) موديلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النهائي و13 سيارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة اجمالية 264 مليون و 699 ألف و 678 جنيه كما قامت بانهاء الاجراءات الجمركية بنظام الترانزيت علي مشمول 75 بيان جمركي لنفس الفترة .

وبلغت الضرائب الجمركية والرسوم المحصلة عن هذه السيارات 8 مليون و 348 ألف و 952 جنيه والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات اخري 35 مليون و 109 ألف 690 جنيه بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 43 مليون و 458 ألف 642 جنيه.

وعلي جانب آخر، بلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر يونيو 2019 حوالي 1021 بيان جمركي بقيمة إجمالية 191 مليون و 186 ألف و681 جنيه

كما بلغت الضرائب والرسوم المحصلة عنها 14 مليون و 485 ألف و 626 جنيه وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 29 مليون 775 ألف و 465 جنيه بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 44 مليون و 261 ألف 91 جنيه.

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وخلال شهر يونيو 2019 ايضا بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 156 بيان جمركي وارد نهائي معدات ( حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية – سيارات نقل ) بقيمة إجمالية 56 مليون و 248 ألف و 459 جنيه .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 3 مليون و 749 ألف و 749 جنيه والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات اخري 8 مليون 614 ألف و 659 جنيه باجمالي ايرادات محصلة قدرها 12 مليون و 364 ألف و 408 جنيه

كما قامت ادارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات عن مخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسها بمبلغ 27 ألف و 107 جنيها.

وبذلك تكون القيمة الاجمالية لسيارات الركوب (الملاكي) ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الادارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر يونيو 2019 حوالي 512 مليون و 134 ألف و 818 جنيه ويبلغ اجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 26 مليون و 611 ألف و 434 جنيه واجمالي الضرائب والرسوم المحصلة لجهات اخري 73 مليون و 499 ألف و 814 جنيها ويبلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بالادارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر يونيو 2019حوالي 100 مليون و 111 ألف 248 جنيه.