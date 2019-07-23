شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال على الطريق.. الغزل والنسيج تقود فيتنام لجذب 71.8 مليار دولار فى 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتميز فيتنام بالعديد من الصناعات إلا إنها تفوقت فى صناعة الغزل والنسيج والملابس والأحذية الرياضية ، مما مكنها من جذب نحو 71.8 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر خلال 6 سنوات فى الفترة من 2013 حتى نهاية 2018 .

وهو ما دفع مصر للسعى قدما لتطبيق التجربة الفيتنامية فى صناعة الغزل والنسيج والملابس والأقطان عموما من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام .

وقالت منظمة الأونكتاد فى تقريها السنوى عن الاستثمار الاجنبى المباشر أن فيتنام جذبت 8.900 مليار دولار عام 2013 ارتفعت الى 9.200 مليار دولار عام 2014.

كما ارتفعت أيضا إلى 11.800 مليار دولار عام 2015، وواصلت الارتفاع لتصل إلى 12.600 مليار دولار عام 2016.

ونجحت الدولة فى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر،حيث جذبت 14.100 مليار دولار عام 2017 وأخيرا وبنهاية عام 2018 جذبت 15.500 مليار دولار فى تصاعد جيد جدا نتيجة الاستفادة من الموارد المحلية والتوسع فى صناعة المنسوجات .

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