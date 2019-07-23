شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يستهدف سلعا أمريكية بقيمة 35 مليار يورو إذا تضررت سياراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة اليوم الثلاثاء إن الاتحاد سيفرض رسوما إضافية على سلع أمريكية قيمتها 35 مليار يورو (39.1 مليار دولار) إذا فرضت واشنطن رسوما عقابية على وارداتها من السيارات الأوروبية.

وقالت سيسيليا مالمستروم أمام لجنة تابعة للبرلمان الأوروبي "لن نقبل بأي تجارة غير حرة أو حصص أو فرض قيود طوعية على صادرات، وإذا كانت هناك رسوم، فستكون لدينا قائمة لإعادة التوازن.

"إنها مُعدة بالفعل بشكل أساسي، بقيمة 35 مليار يورو ، آمل ألا نضطر لاستخدامها".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في مايو أن بعض السيارات وأجزاء السيارات المستوردة تشكل تهديدا للأمن القومي ، لكنه أرجأ لستة أشهر البت فيما إذا كان سيفرض رسوما لإتاحة الوقت لإجراء محادثات تجارة مع الاتحاد الأوروبي واليابان ، وتنتهي تلك المهلة منتصف نوفمبر .

وقالت مالمستروم "نرحب بقرار الولايات المتحدة عدم فرض رسوم على السيارات وأجزاء السيارات، لكن لا ريب أن فكرة أن السيارات الأوروبية قد تشكل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة هي فكرة سخيفة".

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وأضافت أن محادثات التجارة مع الولايات المتحدة أسفرت عن نتائج متباينة.

وأُحرز تقدم في تيسير جراءات الشركات لتُظهر أن منتجاتها تستوفي معايير الاتحاد الأوروبي أو السوق الأمريكية، لكن لم يتحقق تقدم في صفقة مقترحة لإلغاء الرسوم على المنتجات الصناعية.

وقالت مالمستروم "لم نبدأ تلك المفاوضات بعد ، فالولايات المتحدة غير مستعدة للبدء فيها ما لم تكن الزراعة مدرجة، وهذا خط أحمر لنا، لذا في الوقت الحالي، لا شيء يحدث هنا."