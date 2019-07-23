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شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يرتفع للجلسة الثانية على التوالي – تحليل – 23-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جي بي مورجان JPMORGAN CHASE & CO. (JPM) بتداولاته ليوم الثلاثاء، ويبدو أنه في طريقه لتحقيق الارتفاع الثاني على التوالي عند إغلاقه على تلك المكاسب ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 112.88 ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 117.15 استعداداً لمهاجمته.
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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