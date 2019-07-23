شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 23-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب محاولة للعودة فوق خط الاتجاه الصاعد لكنه يجد صعوبة في الثبات فوقه حتى الآن، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع التداولات لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1450.00، في حين يشترط تحقيقه الثبات فوق مستوى 1410.90.

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