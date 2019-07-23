شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يعزز مكاسبه – تحليل – 23-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم إي باي (EBAY) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، مدعوماً بالضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليستقر السهم بتداولاته الأخيرة على مستوى المقاومة المهم 40.55 .

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ولهذا وطيلة استقرار تداولات السهم أعلى مستوى 40.55 نتوقع له المزيد من الارتفاع بتداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 43.0 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد