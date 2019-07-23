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شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يقفز ارتفاعاً – تحليل – 23-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم كوكاكولا COCA-COLA CO (KO) ارتفاعاً ببداية تداولاته ليوم الثلاثاء ، فبحلول الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش استقر السهم عند سعر 53.77 دولار ، لينجح باختراق مستوى المقاومة المحوري 52.15 ، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 52.15 ، ليستهدف مستوى المقاومة 54.70 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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