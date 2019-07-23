بنك أوف أمريكا يكتسي باللون الأخضر – تحليل – 23-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم بنك أوف أمريكا BANK OF AMERICA CORPORATION (BAC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليتخطي بتداولاته اليوم الثلاثاء مستوى المقاومة 30.00 ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .
ولذلك تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة تأكيد اختراق مستوى المقاومة 30.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 31.50 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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