شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يكتسي باللون الأخضر – تحليل – 23-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم بنك أوف أمريكا BANK OF AMERICA CORPORATION (BAC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليتخطي بتداولاته اليوم الثلاثاء مستوى المقاومة 30.00 ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

Advertisements

ولذلك تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة تأكيد اختراق مستوى المقاومة 30.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 31.50 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد