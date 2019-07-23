مايكروسوفت يكافح لاختراق مقاومته الحالية – تحليل – 23-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم مايكروسوفت MICROSOFT CORP (MSFT) لأعلى سعر له ببداية جلسته ليوم الثلاثاء عند 139.91 ، ارتد منه انخفاضاً ليقلص من مكاسبه تلك ، فبحلول الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش استقر سعر السهم عند مستوى 138.17 دولار ، وسط محاولاته المستمرة اختراق مستوى المقاومة العنيد 138.83 ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر . Advertisements ولهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه للمقاومة 138.83 ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 145.07 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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