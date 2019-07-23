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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 23-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الداش كوين من كسر مستوى 110.90 وإغلاق شمعة الأربع ساعات الأخيرة دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 93.13 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 110.90 أصبح يشكّل شرط أولي لاستمرار الانخفاض المتوقع لهذا اليوم.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 100.00 والمقاومة 120.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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