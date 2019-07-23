شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 23-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر اللايتكوين بالانخفاض التدريجي ليختبر حاجز 90.00، حيث تستمر القناة الهابطة بتنظيم الموجة الهابطة، ونتوقع استمرار الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستوى 84.60 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن الثبات دون 99.20 و106.00 مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 84.60 والمقاومة 99.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط