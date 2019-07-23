شكرا لقرائتكم "صندوق النقد" يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3,2 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 23 يوليو 2019 - اخر تحديث في 23 يوليو 2019 / 18:13

خفض صندوق النقد الدولي الثلثاء توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2019 واصفا وضع الاقتصاد بأنه "معتدل" و"متباطئ" في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ومسار بريكست الصعب في أوروبا.



وبات صندوق النقد الدولي يتوقع نموا بنسبة 3,2 في المئة لهذه السنة و3,5 في المئة في 2020، بتراجع 0,1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة الصادرة في نيسان (أبريل). غير أنه رفع توقعاته للنمو في الدول المتقدمة للعام 2019 بزيادة 0,1 نقطة مئوية، فيما خفض توقعاته للصين في 2019 بـ0,1 نقطة.

وبات صندوق النقد الدولي يتوقع نموا بنسبة 3,2 في المئة لهذه السنة و3,5 في المئة في 2020، بتراجع 0,1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة الصادرة في نيسان (أبريل). غير أنه رفع توقعاته للنمو في الدول المتقدمة للعام 2019 بزيادة 0,1 نقطة مئوية، فيما خفض توقعاته للصين في 2019 بـ0,1 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "صندوق النقد" يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3,2 في المئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.