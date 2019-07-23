شكرا لقرائتكم "ألبا" يستحوذ على 30 في المئة من السيولة في البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 5 ساعات في 23 يوليو 2019 - اخر تحديث في 23 يوليو 2019 / 18:03

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين خلال تعاملات اليوم (الثلثاء) تراجعه لليوم الثالث على التوالي، بنسبة 0.32 في المئة تعادل 4.87 نقطة، هبوطا الى 1522.30 نقطة في مقابل 1527.17 نقطة لليوم السابق، فيما ارتفع مؤشر البحرين الاسلامي 0.18 في المئة ما يعادل 1.41 نقطة الى 765.56 في مقابل 764.15 نقطة لليوم السابق، لتتقلص خسارته منذ مطلع العام الى 7 في المئة.

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وبالنظر الى الاجماليات، فنجد تراجعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 3.2 مليون سهم في مقابل 3.6 مليون اليوم السابق بنسبة 11 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 1.24 مليون دينار في مقابل 649 ألف اليوم السابق بنسبة 254 في المئة، نفذت من خلال 89 صفقة في مقابل 91 صفقة بتراجع 2.2 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 15 شركة، ارتفعت 6 شركات، وهبطت شركة واحدة ، واستقرت 8 شركات أخرى. وبالنظر الى الاجماليات، فنجد تراجعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 3.2 مليون سهم في مقابل 3.6 مليون اليوم السابق بنسبة 11 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 1.24 مليون دينار في مقابل 649 ألف اليوم السابق بنسبة 254 في المئة، نفذت من خلال 89 صفقة في مقابل 91 صفقة بتراجع 2.2 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 15 شركة، ارتفعت 6 شركات، وهبطت شركة واحدة ، واستقرت 8 شركات أخرى. وواصل قطاع المصارف تصدر البورصة لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 487 ألف دينار بحريني، شكلت 39 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.27 مليون سهم، نفذت من خلال 42 صفقة. وتصدر سهم ألمنيوم البحرين (ألبا) الاسهم المدرجة في البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 377 الف دينار، نسبتها 30 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 877 الف سهم، نفذت من خلال 10 صفقة. وحل سهم الأهلي المتحد ثانيا بسيولة 287 مليون دينار، نسبتها 23 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 833 الف سهم.



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