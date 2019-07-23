شكرا لقرائتكم الأسهم القطرية تققد بليوني ريال من قيمتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ 5 ساعات في 23 يوليو 2019 - اخر تحديث في 23 يوليو 2019 / 17:15

عاود المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه في جلسة اليوم (الثلثاء) بعد ارتفاعه أمس، فيما سجلت 49 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اليوم السابق ما يعادل 22 شركة من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة أخرى، واستقرت 11 شركة، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 577 بليون ريال بخسارة بليوني ريال نستبها 0.31 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في الكمية المتداولة 4 في المئة الى 51 مليون سهم في مقابل 53 مليونا، وتراجع عدد الصفقات المنفذة 26 في المئة الى 4067 صفقة في مقابل 5496 صفقة، بينما ارتفعت قيمة الاسهم المتداولة 4 في المئة الى 162 مليون ريال في مقابل 156 مليونا.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات بخسارة 0.29 في المئة، تعادل 31 نقطة، هبوطا الى 10511 نقطة في مقابل 10542 نقاط اليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجاري الى 2.06 في المئة.

وبتأثير تراجع اسعار 49 في المئة من الأسهم، طاول الهبوط مؤشرات 9 قطاعات من البورصة، كان أكبرها خسارة مؤشر النقل بخسارة 1.13 في المئة، الى 2636 نقطة، تلاه مؤشر التأمين الخاسر 1.09 في المئة، ثم ﻣﺅﺷﺭ الصناعة الهابط 0.79 في المئة، تبعه ﻣﺅﺷﺭ العائد الاجمالي المتراجع 0.29 في المئة.

وفي المقابل ارتفع الخدمات 0.41 في المئة تعادل 33 نقطة الى 8150 نقطة، فيما استقر مؤشر الاتصالات عند 929 نقطة.