شكرا لقرائتكم بورصة الكويت تسجل تراجعا في معدلات الاداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 6 ساعات في 23 يوليو 2019 - اخر تحديث في 23 يوليو 2019 / 16:41

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الثلثاء) تراجعا في معدلات الاداء، إذ تراجعت قيمة الأسهم المتداولة 9 في المئة الى 21 مليون دينار في مقابل 23 مليونا لليوم السابق، وتراجعت الكمية المتداولة 28 في المئة الى 96 مليون سهم في مقابل 137 مليون، فيما هبط عدد الصفقات المنفذة 6 في المئة الى 5437 صفقة في مقابل 5814 صفقات لليوم السابق.



Advertisements

صاحب ذلك تراجعا في مؤشرات البورصة الثلاثة لليوم الثالث على التوالي، وجاءت نسب الهبوط طفيفة، وسجل مؤشر السوق الاول أكبر خسارة بلغت 0.32 في المئة تعادل 21 نقطة هبوطا الى 6640 نقطة، وهبط مؤشر السوق العام 0.06 في تعادل 3 نقاط الى 4811 نقطة، فيما هبط مؤشر السوق العام الى 6024 نقطة بنسبة هبوط 0.25 في المئة.

وبالنظر الى أبرز الأسهم في جلسة اليوم، نجد تصدر سهم ميزان الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 2.09 في المئة، وصولاً إلى 635 فلسا، من تداول 151 ألف سهم، قيمتها 95 ألف دينار، تلاه سهم بنك بوبيان بزيادة 1.19 في المئة الى 594 فلساً.

وحقق سهم صناعات أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 1.69 في المئة، هبوطا إلى 232 فلسا، تلاه سهم المتكاملة بخسارة 1.68 في المئة الى 585 فلسا من تداول 87 ألف سهم.

وسجل سهم « وطني » أكبر سيولة متداولة بلغت 3.48 مليون دينار، تراجع سعره خلالها 0.20 في المئة الى 997 فلوس، من تداول 3.49 مليون سهم، تلاه بيتك بسيولة 3.3 مليون دينار.