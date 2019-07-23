اتفاقية مع فيرجن لدراسة إنتاج عربات هايبرلوب بالمدينة الاقتصادية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة كاليفورنيا

وقعت هيئة المدن الاقتصادية اتفاقية تعاون مع شركة فيرجن هايبرلوب وان، لإجراء دراسة جدوى حول إمكانية استضافة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مركزا للتميز عالمي المعايير، يضم مضمار اختبار موسعا خاصا بنظام النقل عال السرعة هايبرلوب، ومركزا للأبحاث والتطوير، وورشة لإنتاج عربات هايبرلوب.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال زيارة وفد من الهيئة برئاسة الأمين العام مهند هلال، إلى مبنى الابتكار التابع لشركة فيرجن هايبرلوب وان في مدينة لوس أنجلوس.

وسيتم من خلال دراسة الجدوى بحث فرص التطوير المشترك لتقنيات محددة فيما يتعلق بأنظمة نقل هايبرلوب القابلة للتسويق التجاري على نطاق واسع، علاوة على تطوير خبرات السعوديين في هذا المجال.

وستساعد الدراسة كذلك في تأسيس سلسلة إمداد لنظام هايبرلوب وتسريع عجلة تأسيس مجمعات الابتكار في المملكة. ومن المتوقع أن يسهم مركز التميز لنظام هايبرلوب بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في استحداث 6,000 فرصة عمل في مجال التقنيات المتقدمة.

وتعرف وفد الهيئة خلال زيارته مبنى الابتكار التابع لشركة فيرجن هايبرلوب وان في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، على عدد من الابتكارات التقنية، والتي كان من ضمنها مروحية تعمل بمبدأ الرفع المغناطيسي، ونظام الرفع المغناطيسي الدوار، وغير ذلك. وفي ديفلوب، موقع الاختبارات المتكامل التابع للشركة في صحراء نيفادا، زار الوفد غرفة التحكم وغيرها من المرافق، كما قام بجولة في المركز المفتوح لاختبار الدفع.

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ويمكن لنظام النقل هايبرلوب الذي يتم تطويره في المقر الرئيس للشركة في لوس أنجلوس أن ينقل المسافرين والبضائع بسرعات تصل إلى سرعة الطائرات على الأرض، وذلك بالاستفادة من تقنيات الرفع المغناطيسي والتفريغ الهوائي.

شراكات استراتيجية

«نسعى في هيئة المدن الاقتصادية إلى البحث عن فرص شراكات استراتيجية ومبادرات تمكن مدننا الاقتصادية من الإسهام في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030. اتفاقيتنا مع فيرجن هايبرلوب وان لاستكشاف إمكانية تطوير تقنيتها الجديدة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تشكل خطوة مهمة ضمن مسيرتنا لتحقيق المهمة الموكلة إلينا. وفي حال تجسيده على أرض الواقع فإن مركز التميز سيحفز على تطوير قطاع نقل محلي يقوم على نظام هايبرلوب، وهذا بدوره سيسرع من عملية التطوير الحضري والنمو الاقتصادي، وسيخلق فرصا وظيفية للشباب السعودي ويسهم في إثراء المحتوى المحلي».

مهند هلال ـ الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية

مركز عالمي للنقل

«أكدت المملكة ريادتها من خلال مبادراتها لتطوير حلول تحدث تغييرات جذرية وتواكب رؤية المملكة 2030. ونظام هايبرلوب يمكن أن يدعم جهود المملكة الرامية إلى أن تصبح مركزا عالميا للنقل، ويعزز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، ويسهم في نمو قوة عاملة على أسس المعرفة والإبداع. أتطلع للتعاون مع شركائنا الطموحين في المملكة من أجل تحويل هذه التقنية إلى حل متكامل لنقل الركاب والبضائع».

جاي والدر ـ الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن هايبرلوب وان