10 آلاف حكم تجاري مكتسب القطعية متاحة للاطلاع عبر بوابة العدل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أتاحت وزارة العدل للعموم الاطلاع على أكثر من 10 آلاف حكم تجاري مكتسب القطعية، وذلك عبر بوابتها الالكترونية www.moj.gov.sa، حرصا منها على تعزيز الوعي والشفافية.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس أنه يمكن الاطلاع على الأحكام بـ4 خطوات، تبدأ بالدخول إلى بوابة وزارة العدل، ثم اختيار أيقونة (عن الوزارة) ثم (مركز البحوث)، ثم (نشر الأحكام)، حيث تتوفر الأحكام في ملفات pdf، متاحة للتحميل، وبصيغة قابلة للبحث.

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وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني قد وجه بنشر الأحكام التجارية المكتسبة للقطعية عبر بوابة الوزارة.

وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والنظر كذلك في جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.

ويمنح نشر الأحكام القضائية التجارية على بوابة وزارة العدل المملكة فرصة أكبر للتقدم في المؤشرات العالمية، ويسهم في دعم الاقتصاد والاستثمار من خلال الشفافية في إبراز مخرجات القضاء التجاري السعودي.

4 خطوات للاطلاع على الأحكام: