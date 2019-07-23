صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3% في 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفع صندوق النقد الدولي أمس توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي 0.1% إلى 1.9% في 2019، وإلى 3.0% في العام المقبل (2020).

كما رفع توقعاته للنمو الأمريكي هذا العام إلى 2.6%، وثبتها للعام المقبل عند 1.9%، وظلت رؤيته لنمو منطقة اليورو دون تغيير عند 1.3%، وقلص توقعه لنمو اليابان إلى 0.9%.

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وعلى صعيد الاقتصاد العالمي خفض صندوق النقد توقعاته للنمو للمرة الرابعة في تسعة أشهر، مشيرا إلى التوترات التجارية العالمية وعدم اليقين حول البريكست وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وقلص الصندوق توقعاته للنمو العالمي للعامين الحالي والمقبل بمقدار 0.1% إلى 3.2% وعند 3.5% لعام 2020، مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في أبريل.

وأوضح الصندوق في تقرير صدر أمس أن زخم النشاط العالمي ظل ضعيفا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مع تصاعد التوترات في مجالي التجارة والتكنولوجيا بين واشنطن وبكين، فضلا عن امتداد فترة عدم اليقين المرتبطة بالبريكست.