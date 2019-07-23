تفاصيل اكتشاف حقل غاز بدلتا النيل ينتج 20 مليون قدم مكعب يوميا

تمكنت شركة بترول بلاعيم "بتروبل" من تحقيق كشف للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز القرعة بدلتا النيل، والذي يجرى حاليًا العمل على وضعه على الإنتاج بمعدلات تصل إلى 20 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد تلقى تقريرًا من رئيس الشركة المهندس عاطف حسن، حول نتائج الحفر الاستكشافي بمنطقة امتياز القرعة لاستكشاف تراكيب جيولوجية بدلتا النيل.

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وأكد التقرير أن عملية حفر البئر الاستكشافي القرعة- شمال شرق 1، أسفرت عن اكتشاف الطبقات الحاملة للغاز الطبيعي خلال عمليات حفر البئر التي بدأت أعمالها في مايو الماضي، وتم إنجازها بأقل تكلفة اقتصادية ممكنة.

وأشار إلى أن الاختبارات التي أجريت للبئر المكتشفة، أسفرت عن معدلات إنتاج مبدئية 17 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز من خلال ربط البئر بتسهيلات الإنتاج القائمة بالمنطقة، ومحطة معالجة الغاز بحقول أبو ماضي، وذلك في إطار الاستغلال الأمثل للبنية التحتية والتسهيلات المتاحة لزيادة الجدوى الاقتصادية، تمهيدًا لنقل الغاز وتدفيعه عبر الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

وأوضح رئيس بتروبل، أنه جارِ الإسراع بوضع البئر على الإنتاج فور الانتهاء من ربطها بالتسهيلات الإنتاجية.