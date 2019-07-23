شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثانى.. تراجع بورصات الخليج باستثناء صعود "دبى" مدفوعة بسهم إعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء بورصة دبى التى سجلت أعلى مستوى لها فى 8 أشهر بدعم من ارتفاع سهم "إعمار" التى أعلنت صباح اليوم عن توقيع اتفاقية جديدة بالصين، وهبطت بورصتى السعودية والكويت للجلسة الرابعة على التوالى، بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات، وخسرت الأخيرة 580 مليون دينار خلال آخر 3 جلسات، وانخفضت بورصة البحرين للجلسة الثالثة على التوالى.

بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.25% خاسراً عدد 111.40 نقطة ليغلق عند مستوى 8796.06 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.12% خاسراً 4.70 نقطة ليغلق عند مستوى 3818.06 نقطة. بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.25% خاسراً عدد 111.40 نقطة ليغلق عند مستوى 8796.06 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.12% خاسراً 4.70 نقطة ليغلق عند مستوى 3818.06 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 87.8 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 32 شركة، فيما تراجعت 151 شركة.

وتراجع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 3.42%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 3.05%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.50%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.57%، ثم قطاعى الخدمات التجارية والمهنية والبنوك بنسبة 1.08%، ثم قطاعى التطبيقات وخدمات التقنية وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.03%.

وجاء سهم "دور" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5%، ثم تكافل الراجحى بنسبة 2.40%، ثم الوطنية للتعليم بنسبة 1.48%، فيما تصدر سهم "مجموعة السريع" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم الأسماك بنسبة 5.25%، ثم أسيج بنسبة 4.91%.

بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها قطاعى العقار والبنوك. بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها قطاعى العقار والبنوك.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.25% خاسراً 15.18 نقطة ليغلق عند مستوى 6023.92 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.32% خاسراً 21.19 نقطة ليغلق عند مستوى 6640.23 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.06% خاسراً 2.77 نقطة ليغلق عند مستوى 4810.95 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 95.8 مليون سهم بقيمة 21.3 مليون دينار كويتى عبر 5437 صفقة.

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وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.03%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.37%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.35%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.04%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.22%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.15%.

وجاء سهم "إيفا للفنادق والمنتجعات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.47%، تلاه الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات بنسبة 7.61%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 6.67%، فيما تصدر سهم " شركة إعادة التأمين الكويتية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.66% ثم شركة العيد للأغذية بنسبة 9.59%، ثم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 8.53%.

بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% خاسراً 4.88 نقطة ليغلق عند مستوى 1522.30 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% خاسراً 4.88 نقطة ليغلق عند مستوى 1522.30 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.2 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.2 مليون دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 26.48%، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.3%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعاً بصعود سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.70%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.80% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 3.30%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.13% مدفوعاً بصعود سهم شركة إم بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.66%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.24%.



بورصة قطرتراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.29% خاسرة 30.99 نقطة، لتغلق عند مستوى 10511.25 نقطة. بورصة قطرتراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.29% خاسرة 30.99 نقطة، لتغلق عند مستوى 10511.25 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 51.2 مليون سهم بقيمة 162.1 مليون ريال قطرى عبر 4067 صفقة، وارتفع 13 سهما، وانخفض 22 سهما، واستقر 11 سهماً.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.13%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.09%، فقطاع الصناعات بنسبة 0.79%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.2%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.41%.