بورصة دبى تسجل أعلى مستوياتها منذ 8 أشهر .. ونتائج ضعيفة للأسهم السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفوقت أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة على بورصات المنطقة ، اليوم الثلاثاء ، بفضل شركات التطوير العقاري القيادية، بينما دفعت نتائج مخيبة للآمال وهبوط أسعار النفط البورصة السعودية للتراجع ، وهبط النفط إلى نحو 63 دولارا للبرميل اليوم، مع انحسار المخاوف من تنامي التوترات في الشرق الأوسط وتضرر الإمدادات، ليتفاقم تأثير توقعات ضعف الطلب.
وأغلق مؤشر سوق دبي ، مرتفعا 2.1 %، مسجلا أعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر 2018، وقادت الأسهم العقارية المكاسب ، وقفز سهم إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة، أربعة بالمئة، بينما صعد سهم وحدتها مجموعة إعمار مولز 4.6 %، وارتفع سهم إعمار العقارية 2.5 % أمس الإثنين بعدما أبرمت الشركة صفقة مع مطار بكين داشينغ الدولي لمشروع يتكلف 11 مليار دولار يضم منشآت سكنية وترفيهية.
وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.7 %. وفي الأسبوع الماضي، أعلن أكبر بنك في الإمارة عن زيادة 80 % في صافي ربح الربع الثاني من العام، بدعم من بيع حصة في نتورك إنترناشونال، ودخل غير فائدة قوي بفعل مكاسب الصرف الأجنبي ، وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.9 %، محققا مكاسب لست جلسات متتالية.
وقفز سهم الدار العقارية 6%، مسجلا أعلى مستوياته منذ يناير 2018، بعدما زادت الشركة توقعات ربحها السنوي 50 % للسنوات الثلاث أو الأربع القادمة.
وارتفع سهم اتصالات 1.6 %، بعدما حققت الشركة زيادة طفيفة في ربح الربع الثاني، بينما قفز سهم بنك رأس الخيمة الوطني 4.4 بالمئة، بعدما زيادة 25.7 % في أرباح الربع الثاني من السنة.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.3 %، متكبدا خسائر لأربع جلسات متتالية، مع هبوط سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة 1.8 %، في حين انخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.5 %.
وهوى سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 4.6 %، بعدما تكبدت الشركة خسارة في الربع الثاني عزتها إلى انخفاض متوسط أسعار جميع المنتجات باستثناء الذهب ، وتراجع سهم الوطنية السعودية للنقل البحري 4.8 %، بعد هبوط بلغ 75 % في ربح الربع الثاني.
وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.3 ب% تحت ضغط تراجع سهم صناعات قطر ذي الثقل 0.8 %، بينما هبط سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) 1.6 %.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:
السعودية.. هبط المؤشر 1.3 ب% إلى 8796 نقطة.
أبوظبي.. زاد المؤشر 0.9 % إلى 5345 نقطة.
دبي.. صعد المؤشر 2.1 % إلى 2833 نقطة.
قطر.. انخفض المؤشر 0.3 % إلى 10511 نقطة.
البحرين.. تراجع المؤشر 0.3 % إلى 1522 نقطة.
الكويت.. نزل المؤشر 0.3 % إلى 6640 نقطة.
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