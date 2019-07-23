تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط هبوط شبه جماعى للقطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.25% خاسراً عدد 111.40 نقطة ليغلق عند مستوى 8796.06 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.12% خاسراً 4.70 نقطة ليغلق عند مستوى 3818.06 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 87.8 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 32 شركة، فيما تراجعت 151 شركة. Advertisements وتراجع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 3.42%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 3.05%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.50%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.57%، ثم قطاعى الخدمات التجارية والمهنية والبنوك بنسبة 1.08%، ثم قطاعى التطبيقات وخدمات التقنية وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.03%. وجاء سهم "دور" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5%، ثم تكافل الراجحى بنسبة 2.40%، ثم الوطنية للتعليم بنسبة 1.48%، فيما تصدر سهم "مجموعة السريع" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم الأسماك بنسبة 5.25%، ثم أسيج بنسبة 4.91%.

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