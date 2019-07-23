شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع بعد التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم عقب الإعلان عن توصل البيت الأبيض والكونجرس إلى اتفاق بأن سقف الدين.



ولا تزال المزيد من الشركات تعلن عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الثاني، ومن بينها "كوكاكولا" التي كشفت عن تحقيق أرباح أعلى من التوقعات.

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وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وقادة الكونجرس إلى اتفاق حول الموازنة يضمن رفع سقف الدين لتجنب إغلاق حكومي جديد أو تعثر في سداد الديون.



وركزت الأسواق اليوم في هذه الأثناء على فوز "بوريس جونسون" بزعامة حزب المحافظين وبالتالي، سيشكل الحكومة الجديدة في المملكة المتحدة خلفا لـ"تيريزا ماي"، وتعهد بقيادة البلاد للخروج من الاتحاد الأوروبي قبل انتهاء المهلة المقررة في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول القادم.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 90 نقطة) إلى 27262 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 8213 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي" بنسبة 0.2% (ما يعادل ثماني نقاط) إلى 2993 نقطة.