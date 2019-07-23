شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل يرتفع إلى أعلى مستوى في عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم مسجلا أعلى مستوياته في عام حيث تلقى دعما من انخفاض مخزونات عالمية من المعدن المستخدم في صناعة الحديد المقاوم للصدأ.



وارتفعت سعار النيكل في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.5% إلى 14375 دولار للطن بعد التراجع في الجلسة الماضية بنسبة 3%، لكن المعدن لا يزال عند أعلى مستوياته في عام.



واعرب محللون عن ثقتهم في التداول على النيكل قرب هذا المستوى خلال النصف الثاني من العام الجاري في ظل انخفاض المعروض العالمي من المعدن رغم تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني واحتمالات تأثير ذلك على الطلب.

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وكشف تقرير نشرته "رويترز" أن ما يقرب من 70% من الاستهلاك العالمي من النيكل والذي قدر هذا العام بحوالي 2.4 مليون طن يستخدم في صناعة الحديد والصلب المقاوم للصدأ خاصة في الصين.



يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال هناك مخاوف من تصاعد الحرب التجارية وفرض إدارة الرئيس الأمريكي رسوما جمركية على واردات من سلع صينية إضافية.



وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.