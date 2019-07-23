شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع للمرة الأولى خلال 3 أيام قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من تراجعها بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، تحت ضغط التوقعات القاتمة لنمو الطلب العالمي على النفط خلال هذا العام ، بالإضافة إلى تعهد وكالة الطاقة الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة للإبقاء على الإمدادات كافية بالسوق العالمي ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة.

بحلول الساعة 12:15بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 55.90$ للبرميل من مستوي الافتتاح 56.13$، بعدما سجل أعلى مستوي 56.52$ ،وأدنى مستوي 55.76$.

وانخفض خام برنت إلى مستوي 62.91$ للبرميل من مستوي الافتتاح 63.20$ ، بعدما سجل أعلى مستوي 63.64$ ،وأدنى مستوي 62.68$.

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أضاف الخام الأمريكي عند الأمس ارتفاعا بنسبة 0.9% ، وصعدت عقود برنت بحوالي 0.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، بالإضافة إلى تجدد المخاوف حيال سلامة الشحن فى الخليج العربي عقب احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية.

خفض بنك "جولدمان ساكس" يوم الأحد توقعاته لنمو الطلب على النفط الخام فى 2019 إلى 1.275 مليون برميل يوميا من 1.45 مليون برميل يوميا في بداية العام ،وأعاذ ذلك إلى تباطؤ نشاط الاقتصاد العالمي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية IEA إنها تراقب عن كثب التطورات فى مضيق هرمز ، حيث لا تزال العلاقات بين إيران وبريطانيا متوترة ،وأضافت إنها مستعدة للتحرك بسرعة وحسم فى حال حدوث أي خلل لضمان استمرار تزويد السوق بإمدادات كافية.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع السادس على التوالي،وتصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.