شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 5 أسابيع بفضل طلب قوى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، بفضل طلب قوي على العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، فى ظل الضغوط السلبية التي تواجه العملات الرئيسية الأخرى ، خاصة اليورو والجنيه الإسترليني.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 97.61 نقطة الأعلى منذ 19 حزيران/يونيو الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.30 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.30 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.25% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، عاكسا استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

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وقفز المؤشر يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، مع استمرار الطلب القوي على العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، خاصة فى ظل الضغوط السلبية التي تواجه العملات الرئيسية الأخرى اليورو والجنيه الإسترليني.

يواجه اليورو حاليا الاحتمالات القوية لقيام المركزي الأوروبي خلال اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس بخفض معدلات الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس ، لدعم الاقتصاد الأوروبي فى مواجهة المخاطر المتزايدة.

والجنيه الإسترليني تحت ضغط سلبي حاليا بسبب التوقعات القوية لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق فى 31 تشرين الأول/أكتوبر القادم ، خاصة بعد فوز " بوريس جونسون" بمنصب الرئيس الجديد للحكومة البريطانية.

وفى المقابل يدعم الدولار الأمريكي انحسار تكهنات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع الأسبوع المقبل ،بعد الإشارات المتباينة من صانعي السياسة النقدية الأمريكية.