شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تواصل المكاسب ولندن تعلن "بوريس جونسون" رئيسا جديدا للحكومة البريطانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، فى ظل توقعات قيام المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع هذا الأسبوع ، وقاد المكاسب قطاع السيارات بعد نتائج أرباح إيجابية خلال الربع الثاني ،من ناحية أخرى أعلنت لندن فوز "بوريس جونسون" بمنصب الرئيس الجديد للحكومة البريطانية.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 1.2% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بحوالي 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا يوم الثلاثاء ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

انخفض اليورو لأدنى مستوى فى خمسة أسابيع مقابل الدولار ، مع تزايد توقعات قيام المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس خلال اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس.

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تصدر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من 4 % ، بفضل نتائج أرباح إيجابية لكبرى شركات القطاع خلال الربع الثاني من هذا العام ، من ضمن تلك الشركات "فاوريشيا" الفرنسية لتصنيع مكونات السيارات وصعد سهم الشركة بأكثر من 9%.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بحوالي 0.3% ، بفضل تكهنات خفض الفائدة الأمريكية.

فى أوروبا صعد مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.25% ،وفى ألمانيا ارتفع مؤشر داكس بنسبة 1.75% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.9% .

وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.6% ، بعدما فاز "بوريس جونسون" بمنصب الرئيس الجديد للحكومة البريطانية بعد منافسة طويلة مع وزير الخارجية "جيريمي هانت".

تم انتخاب بوريس كزعيم لحزب المحافظين بعد حصوله على 92,153 ألف صوتا من أعضاء الحزب الحاكم ، بينما حصل هانت على 46,656 صوتا ، وسيتولى جونسون منصبه رسميا غدا الأربعاء.