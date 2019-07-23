شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع لليوم الثالث على التوالي بفعل صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى ست سنوات ، بالإضافة إلى صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.7% إلى 1,414.23$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,425.07$،وسجلت أعلى مستوي 1,425.56$.

فقدت أسعار الذهب بالأمس نسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ست سنوات عند 1,452.89$ للأونصة.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.2% ، مواصلا مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 97.57 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي صعود العملة الأمريكية مع تسارع عمليات الشراء كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ،خاصة فى ظل الضغوط السلبية التي تواجه العملات الرئيسية الأخرى ،خاصة اليورو والجنيه الإسترليني.

وأيضا مع تضاؤل احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع الأسبوع المقبل ،بعد الإشارات المتباينة من صانعي السياسة النقدية الأمريكية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 4.69 طن متري فى رابع زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 825.18 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 8 حزيران/يونيو 2018.