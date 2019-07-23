شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع تحت ضغط التوقعات القاتمة للطلب العالمي وتعهد وكالة الطاقة الدولية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، تحت ضغط التوقعات القاتمة لنمو الطلب العالمي على النفط خلال هذا العام ، بالإضافة إلى تعهد وكالة الطاقة الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة للإبقاء على الإمدادات كافية بالسوق العالمي.

بحلول الساعة 09:54بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.05$ للبرميل من مستوي الافتتاح 56.13$، بعدما سجل أعلى مستوي 56.52$ ،وأدنى مستوي 56.03$.

وانخفض خام برنت إلى مستوي 63.11$ للبرميل من مستوي الافتتاح 63.20$ ،بعدما سجل أعلى مستوي 63.64$ ،وأدنى مستوي 63.10$.

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أضاف الخام الأمريكي عند الأمس ارتفاعا بنسبة 0.9% ، وصعدت عقود برنت بحوالي 0.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، بالإضافة إلى تجدد المخاوف حيال سلامة الشحن فى الخليج العربي عقب احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية.

خفض بنك "جولدمان ساكس" يوم الأحد توقعاته لنمو الطلب على النفط الخام فى 2019 إلى 1.275 مليون برميل يوميا من 1.45 مليون برميل يوميا في بداية العام ،وأعاذ ذلك إلى تباطؤ نشاط الاقتصاد العالمي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية IEA إنها تراقب عن كثب التطورات فى مضيق هرمز ، حيث لا تزال العلاقات بين إيران وبريطانيا متوترة ،وأضافت إنها مستعدة للتحرك بسرعة وحسم فى حال حدوث أي خلل لضمان استمرار تزويد السوق بإمدادات كافية.