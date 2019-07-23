شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يفقد أكثر من 3% متخليا عن مستويات 10,000$ مرة أخرى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" أكثر من 3% بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، متخلية عن مستويات الحاجز النفسي عند 10,000$ مرة أخرى ، فى ظل تجدد مخاوف حظر تبادلات العملات الرقمية وصناعة التشفير عالميا ، فى الوقت الذي يواصل فيه المنظمون والسياسيون فى جميع أنحاء العالم الهجوم على عملة فيسبوك المستقبلية"ليبرا".

وبحلول الساعة 09:17بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين فى بورصة "بتستامب" حول 9,945$ بانخفاض قدره 370$ بنسبة 3.6%،حيث سعر الافتتاح عند 10,315$،وسجلت أعلى مستوي عند 10,327$ ،وأدنى سعر عند 9,896$.

أنهت أسعار البتكوين تعاملات الاثنين على انخفاض بنسبة 2.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل ضعف مستويات الطلب على أكبر عملة رقمية فى العالم.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بنحو 8 مليار$ إلى إجمالي 273 مليار$ ، مع هبوط معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

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هبط "البتكوين" الأسبوع الماضي لأدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 9,049$ بعد الهجوم الشديد من الساسة فى الولايات المتحدة على صناعة التشفير وعلى عملات البتكوين وليبرا.

وكافح البتكوين للتعافي من تلك المستويات فى أعقاب وجهات نظر متباينة من الكونغرس الأمريكي ،وتبددت تلك المحاولات مع تضاعف الضغوط السياسية فى معظم أنحاء العالم على صناعة التشفير.

جددت تلك الضغوط المخاوف حيال حظر تبادلات العملات الرقمية عالميا، خاصة بعد هجوم الحكومة الأمريكية الأخير، بالإضافة إلى تزايد مؤشرات سعي دولة مثل الهند للقيام بهذا الأمر تماما.

وضمن هذا الإطار أيضا ،يواصل المنظمون والسياسيون فى جميع أنحاء العالم الهجوم على عملة فيسبوك المستقبلية "ليبرا" المقرر ظهورها رسميا خلال النصف الأول من العام المقبل.

قال عضو المركزي الأوروبي "بينوا كور" أنه لن يتم السماح لعملة فيسبوك "ليبرا" بالإطلاق حتى تضمن السلامة والآمن لمستخدميها ،وقال مسؤول كبير فى البرلمان البريطاني "داميان كولينز" إن مشروع فيسبوك سيكون عرضة للاحتيال الهائل.