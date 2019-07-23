شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل التراجع قبيل الكشف عن رئيس الحكومة الجديد فى بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، فى ظل الأداء القوي للعملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ،وقبيل الكشف عن رئيس الحكومة الجديد فى بريطانيا ،والذي عليه مواجهة فوضي انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي بسرعة كبيرة.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.3% حتى الساعة 08:10 جرينتش،ليتداول عند 1.2435$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2473$،وسجل الأعلى عند 1.2478$ ، والأدنى عند 1.2432$.

فقد الجنيه بالأمس نسبة 0.25% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، فبخلاف صعود الدولار الأمريكي ،هناك مخاوف حيال انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.2% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ، عاكسا استمرار الأداء القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

من المقرر أن تكشف المملكة المتحدة البريطانية فى وقت لاحق اليوم عن من هو رئيس الحكومة الجديد ، وذلك بعد انتهاء عملية اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين ،والتي استمرت عدة أسابيع بعد استقالة "تيريزا ماي".

Advertisements

وكان يوم الاثنين هو أخر يوم فى عملية التصويت بين أعضاء حزب المحافظين لاختيار مرشحهم المفضل لقيادة الحزب ،ومن المتوقع على نطاق واسع فوز وزير الخارجية السابق "بوريس جونسون" على حساب وزير الخارجية الحالي "جيريمي هانت".

ويتبني "بوريس جونسون" تطبيق "بريكست" سريعا حتى لو كان دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل 31 تشرين الأول/أكتوبر القادم ،وهذا الأمر ينظر إليه على نطاق واسع إنه خطر كبير على الاقتصاد البريطاني.

وقال محافظ بنك بريطانيا المركزي "مارك كارني " أوائل الشهر الجاري إن الحرب التجارية العالمية وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي تمثل مخاطر متزايدة على الاقتصاد البريطاني ،والذي قد يحتاج إلى المزيد من المساعدة لمواجهة الركود الاقتصادي.

وكتب "بوريس جونسون" في مقاله الأسبوعي يوم الأحد بصحيفة "تيلغراف" يمكننا مغادرة الاتحاد الأوروبي فى 31 تشرين الأول/أكتوبر ،ونمتلك التكنولوجيا التي تستطيع درء الحاجة للالتزام بالترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية،وما نحتاجه حاليا هو الإرادة و القيادة.

وأعلن "بوريس" إن بلاده قد تخرج باتفاق للتجارة الحرة ،سنتفاوض بشأنه مع الاتحاد الأوروبي بعد بالانفصال الرسمي فى 31 تشرين الأول/أكتوبر.