شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي لأعلى حاجز 108 ين ياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة من الأدنى له منذ 26 من حزيران/يونيو الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات و البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:52 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.28% إلى مستويات 108.17 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.87، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.19، بينما حقق الأدنى له عند 107.83.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.6% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.7% في أيار/مايو، بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن كون حكومته ستتخذ العديد من الإجراءات للتعامل مع ضريبة المبيعات وأنه سيتم اتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب المخاطر السلبية على الاقتصاد.

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وفي نفس السياق، نوه رئيس الوزراء الياباني آبي والذي فتز ائتلافه الحاكم بالأغلبية في مجلس الشيوخ بالبرلمان الياباني الأحد الماضي، لكون حكومته ستعمل على أن يكون الاقتصاد هو أهم أولوياتها ضمن سياساتها المالية، وذلك مع تطرقه لكون بلاده ستبذل قصارى جهدها لتهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، موضحاً أن طوكيو تريد أن تلعب دوراً هاماً عن طريق تهدئة التوترات وبالأخص أن لها تاريخ طويل من الصداقة مع طهران.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا أمس الاثنين حديث محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطون والذي نوه من خلاله لكون اقتصاد بلاده تغلب على حالة الانكماش التضخمي بدعم من إجراءات التيسر النقدي، وأن بنك اليابان مستمر في التيسر النقدي بكل قوة لحين تحقيق هدف التضخم عند 2%، مضيفاً أن المركزي الياباني يراقب عن كثب التطورات التي تؤثر على الاقتصاد في ظلال حالة عدم اليقين حيال وتيرة نمو الاقتصاد العالمي والتي تصاعدت خلال الآونة الأخيرة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في نيسان/أبريل الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح ارتفاعاً 2.5% إلى 5.35 مليون منزل مقابل تراجع 0.1% عند 5.34 مليون منزل في أيار/مايو، وبالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 5 مقابل 3 في حزيران/يونيو الماضي.