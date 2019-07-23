شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت ينخفض بصورة طفيفة - تحليل صباحي - 23-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) على انخفاض جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.04% بما يعادل -2.89 نقطة ، في ظل تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه . Advertisements ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 6800.00 من جديد استعداداً لمهاجمته . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6600.00 ومستوى المقاومة 6800.00 .

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