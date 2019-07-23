شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 23-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليبحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.56% بما يعادل -50.34 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 8907.46 ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

وتستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 8718.27 ، ليستهدف مستوى المقاومة 9084.75 من جديد استعداداً لمهاجمته .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8800.00 ومستوى المقاومة 9084.75 .

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