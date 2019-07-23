شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الذهب من الأعلى لها في أكثر من ستة أعوام مع ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ العاشر من أيار/مايو من عام 2013 وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط التطلع لتطورات المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتطورات الشرق الأوسط.

في تمام الساعة 03:25 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 آب/أغسطس 0.52% لتتداول حالياً عند 1,418.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,426.00$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار 0.08% إلى 97.39 مقارنة بالافتتاحية عند 97.32.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في نيسان/أبريل، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح ارتفاعاً 2.5% إلى 5.35 مليون منزل مقابل تراجع 0.1% عند 5.34 مليون منزل في أيار/مايو، وبالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 5 مقابل 3 في حزيران/يونيو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أعرب من خلالها إلى كونه يعمل مع نظيره الرئيس الصيني شي جينج بينج للتوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين وأن العمل من أجل حل أزمة الشركة الصينية هواوي قائم، وذلك مع تطرقه إلى أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق مع إيران وأن إدارته تتابع عن كثب حالياً ما ستئول إليه الأوضاع مع إيران.

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ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب سمح مؤخراً للسيناتور الجمهوري الأمريكي راندل بول بالتفاوض مع إيران بهدف تهدئة حدة التوترات في الخليج، وتلي ذلك، أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الاثنين عن كون بلاده لا ترغب في دخول حرب مع إيران، وأنه يرجع إلى المملكة المتحدة بشكل كامل الاهتمام بسفن النفط الخاصة بها وعليها حماية سفنها.

وجاء ذلك بالتزامن مع تصاعد حدة التوترات بين إيران والمملكة المتحدة على خلفية احتجاز قوات الحرس الثوري الإيراني لسفينتي نفط بريطانيتان في مضيق هرمز الأسبوع الماضي والإفراج عن واحدة بينما تم احتجاز الأخرى وسط تقييم المراقبين لكون ذلك يعد رداً على احتجاز المملكة لسفينة إيرانية في مضيق جبل طارق مؤخراً، وقد أعرب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أيضا بالأمس عن كون بلاده ملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران.

وطالب وزير الخارجية البريطاني هانت السفن البريطانية التي ترفع علم بريطانيا بأن تقدم إشعار بنية المرور عبر مضيق هرمز لتوفير الحماية لها، موضحاً أنه لا يمكن أن ترافق القوات البريطانية كل السفن البريطانية وأنه إذا استمرت إيران على هذا النهج الخطير، فستوجب على المملكة أن تتقبل الثمن بأنه سيكون هناك تواجد عسكري أكبر في مياه الخليج.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الجمعة الماضي تراجع عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز عن تصريحاته الأخيرة، مع إفادته بأن خطابه الأخير لم يكن حول إجراءات السياسة النقدية المحتملة في اجتماع اللجنة القادم، الأمر الذي قلص من تكهنات الأسواق بخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 50 نقطة أساس مع نهاية هذا الشهر.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا الجمعة تبني صحيفة وول ستريت جورنال لاحتمالية خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع 30-31 تموز/يوليو بواقع 25 نقطة أساس فقط، وأن صانعي السياسة النقدية لدى اللجنة الفيدرالية قد يقدموا على تخفيضات أخرى في المستقبل اعتماداً على تنامي حالة عدم اليقين حيال ونيرة النمو العالمي والتجارة العالمية.