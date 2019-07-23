شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العملة الموحدة اليورو للأدنى لها في خمسة أسابيع لما دون 1.12 لكل دولار أمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ 19 من حزيران/يونيو الماضي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منقطة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

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في تمام الساعة 04:45 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.17% إلى مستويات 1.1190 والتي تعد أدنى مستوى للزوج في خمسة أسابيع وخلال تداولات الجلسة مقارنة بالافتتاحية عند 1.1209، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1210.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في نيسان/أبريل الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح ارتفاعاً 2.5% إلى 5.35 مليون منزل مقابل تراجع 0.1% عند 5.34 مليون منزل في أيار/مايو الماضي، وبالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 5 مقابل 3 في حزيران/يونيو.