شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار وسط تسعير الأسواق لإضرابات الشرق الأوسط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الثالثة على التوالي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً ومع تسعير الأسواق لإضرابات الشرق الأوسط وبالأخص بين إيران والمملكة المتحدة على خلفية احتجازهم لسفن نفط لبعضهم البعض مؤخراً.

وفي تمام الساعة 04:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط تسليم 15 أيلول/سبتمبر "نيمكس" 0.14% لتتداول عند مستويات 56.30$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 56.22$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 أيلول/سبتمبر 0.09% لتتداول عند 63.32$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 63.26$ للبرميل، في حين ارتفع مؤشر الدولار 0.10% إلى مستويات 97.41 مقارنة بالافتتاحية عند 97.32.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في نيسان/أبريل، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح ارتفاعاً 2.5% إلى 5.35 مليون منزل مقابل تراجع 0.1% عند 5.34 مليون منزل في أيار/مايو، وبالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 5 مقابل 3 في حزيران/يونيو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أعرب من خلالها إلى كونه يعمل مع نظيره الرئيس الصيني شي جينج بينج للتوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين وأن العمل من أجل حل أزمة الشركة الصينية هواوي قائم، وذلك مع تطرقه إلى أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق مع إيران وأن إدارته تتابع عن كثب حالياً ما ستئول إليه الأوضاع مع إيران.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب سمح مؤخراً للسيناتور الجمهوري الأمريكي راندل بول بالتفاوض مع إيران بهدف تهدئة حدة التوترات في الخليج، وتلي ذلك، أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الاثنين عن كون بلاده لا ترغب في دخول حرب مع إيران، وأنه يرجع إلى المملكة المتحدة بشكل كامل الاهتمام بسفن النفط الخاصة بها وعليها حماية سفنها.

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وجاء ذلك بالتزامن مع تصاعد حدة التوترات بين إيران والمملكة المتحدة على خلفية احتجاز قوات الحرس الثوري الإيراني لسفينتي نفط بريطانيتان في مضيق هرمز الأسبوع الماضي والافراج عن واحدة بينما تم احتجاز الأخرى وسط تقيم المراقبين لكون ذلك يعد رداً على احتجاز المملكة لسفينة إيرانية في مضيق جبل طارق مؤخراً، وقد أعرب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أيضا بالأمس عن كون بلاده ملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران.

وطالب وزير الخارجية البريطاني هانت السفن البريطانية التي ترفع علم بريطانيا بأن تقدم إشعار بنية المرور عبر مضيق هرمز لتوفير الحماية لها، موضحاً أنه لا يمكن أن ترافق القوات البريطانية كل السفن البريطانية وأنه إذا استمرت إيران على هذا النهج الخطير، فستوجب على المملكة أن تتقبل الثمن بأنه سيكون هناك تواجد عسكري أكبر في مياه الخليج.

على صعيد أخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع كشف المجموعة المالية جولدمان ساكس عن توقعاتها لأسعار النفط خلال الربع الثالث الجاري والتي تتراوح ما بين 74$ و76$ للبرميل مقارنة بالتوقعات السابقة عند 66$ للبرميل، مع أفادت المجموعة بأن ارتفاع الطلب على النفط خلال الربع الثالث قد يقضي على المخاوف حيال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وأن التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج قد تدعم بدورها أسعار النفط.

وفي المقابل أعرب الخبير الاقتصادي لدي مصرف مورجان ستاني مارتن راتس أيضا أمس الاثنين عن توقعاته بأن لا ترتفع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة وذلك على الرغم من حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج، موضحاً أن تاريخ التوترات حول المضيق يعكس أنه أمر يحدث من وقت لآخر وأنه يمكن أن يتصاعد القلق ويحدث بعض الاضطرابات، إلا أنه نادراً ما تستمر لفترة طويلة ولا تؤثر على إمدادات النفط، ومضيفاُ أن الفرق هذه المرة أن الإنتاج من خارج منظمة أوبك ينمو بوتيرة سريعة وذلك الأمر هو الذي يضغط على أسعار النفط.

ويذكر أنه على الرغم من توالي تصعيد التوترات بين إيران والقوي الغربية وعلى رأسها أمريكا التي سحبت نفسها من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض عقوباتها الاقتصادية على قطاع النفط الإيراني مؤخراً، إلا أن أسعار النفط شهدت الأسبوع الماضي أسوء أداء أسبوعي لها منذ أواخر أيار/مايو الماضي في ظلال تسعير الأسواق لفرص تراجع الطلب العالمي على النفط مع التوقعات بتباطؤ النمو العالمي من جراء التوترات التجارية بالتزامن مع تسارع نمو إنتاج الولايات المتحدة من النفط بشكل ملحوظ خلال العام الماضي.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 5 منصات إلى إجمالي 779 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 19 من هذا الشهر، وجاء ذلك بالتزامن مع استأنف منتجو النفط من الحقول البحرية في أمريكا إنتاجهم النفطي في خليج المكسيك عقب مرور عاصفة الآسيوية باري بسلام الأسبوع الماضي.