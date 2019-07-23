شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل الجلسة على اللون الأخضر لتلحق بنظيرتها الأمريكية وسط إيجابية موسم نتائج الأعمال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الثلاثاء لتلحق بنظيرتها الأمريكية مدعومة بالانطلاق الإيجابي لموسم نتائج الأعمال الفصلية للشركات والمصارف وسط متابعة المستثمرين لتلك النتائج لتقييم تابعيات الحمائية التجارية والحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم على أداء الشركات خلال الآونة الأخيرة.

هذا وقد ساهمت أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطلع هذا الأسبوع بشكل أو بأخر في تحفيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين في الأسواق المالية العالمية، حيث نوه بالأمس إلى كونه يعمل مع الرئيس الصيني شي جينج بينج للتوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين وأن العمل من أجل حل أزمة الشركة الصينية هواوي قائم.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.78% ليربح 12.19 نقطة ويصل إلى المستوى 1,568.56، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.95% ليربح هو الأخر 203.29 نقطة ويصل إلى المستوى 21,620.08.

Advertisements

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً هي الأخرى خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.07% ليربح 2.60 نقطة ويصل إلى المستوى 3,784.28، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.19% ليربح هو الأخر 5.43 نقطة ويصل إلى المستوى 2,892.41.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.25% ليربح 71.31 نقطة ويصل إلى المستوى 28,442.57، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.48% ليربح هو الأخر 10.13 نقطة ويصل إلى المستوى 2,103.47.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.21% ليربح 23.25 نقطة ويصل إلى المستوى 10,847.94، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.38% ليربح هو الأخر 25.76 نقطة ويصل إلى المستوى 6,717.00.