شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار النيوزيلندي من الأعلى له في أكثر من ثلاثة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ الرابع من نيسان/أبريل الماضي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

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في تمام الساعة 02:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.27% إلى مستويات 0.6741، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6759، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6736، بينما حقق الأعلى له عند 0.6760.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في نيسان/أبريل، وقبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح ارتفاعاً 2.5% إلى 5.35 مليون منزل مقابل تراجع 0.1% عند 5.34 مليون منزل في أيار/مايو الماضي، وبالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 5 مقابل 3 في حزيران/يونيو الماضي.