الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية: مصر اليوم داعم قوى وفعال للمنظمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زراب بوليكاشفيلى مصر بعيد ثورة 23 يوليو المجيدة وقال في رسالة للشعب المصري "اليوم نهنئ مصر فى احتفالها بالعيد الوطنى، مصر اليوم داعم قوي وفعال لمنظمة السياحة العالمية، الآن نحن نعمل مع بعض لمستقبل أفضل وأنا متشوق لرؤية كيف نستخدم السياحة لتحقيق التغيير وخلق فرص للجميع".

الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية يهنئ مصر بالعيد القومي

الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية يهنئ مصر بالعيد القومي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية يهنئ مصر بالعيد القومي

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