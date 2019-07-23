شكرا لقرائتكم خبر عن "بتروبل " تحقق كشف غاز بدلتا النيل بمعدلات إنتاج تصل لـ 20 مليون قدم مكعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في اطار جهود قطاع البترول لدعم انتاج الغاز الطبيعى والحفاظ على الطاقة الانتاجية لحقول غاز دلتا النيل تمكنت شركة بترول بلاعيم « بتروبل » من تحقيق كشف للغاز الطبيعى بمنطقة امتياز القرعة بدلتا النيل والذى يجرى حاليا العمل على وضعه على الانتاج بمعدلات تصل الى 20 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

وقال تقرير تلقته وزارة البترول والثروة المعدنية ، من رئيس الشركة المهندس عاطف حسن ، حول نتائج الحفر الاستكشافى بمنطقة امتياز القرعة لاستكشاف تراكيب جيولوجية بدلتا النيل أن عملية حفر البئر الاستكشافى القرعة - شمال شرق 1 اسفرت عن اكتشاف الطبقات الحاملة للغاز الطبيعى خلال عمليات حفر البئر التى بدأت اعمالها فى مايو الماضى وتم انجازها بأقل تكلفة اقتصادية ممكنة ، لافتا الى أن الاختبارات التى اجريت للبئر المكتشفة أسفرت عن معدلات انتاج مبدئية 17 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز من خلال ربط البئر بتسهيلات الانتاج القائمة بالمنطقة و محطة معالجة الغاز بحقول أبوماضى فى اطار الاستغلال الأمثل للبنية التحتية والتسهيلات المتاحة لزيادة الجدوى الاقتصادية وذلك تمهيدا لنقل الغاز وتدفيعه عبر الشبكة القومية للغاز الطبيعي ، وبحسب ما ورد فى التقرير أكد رئيس شركة بتروبل ، انه جارى الإسراع بوضع البئر على الإنتاج فور الانتهاء من ربطها بالتسهيلات الانتاجية.