"الصحة": 25 مستشفى و156 مركزا صحيا لتوفير الرعاية الصحية للحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هيأت وزارة الصحة لموسم حج هذا العام 1440هـ عددا من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وذلك بتجهيز 25 مستشفى و156 مراكزا صحيا، كما يشارك أكثر من 25 ألف ممارس صحي، وتوفر 5000 سرير للتنويم بالمستشفيات، فيما جهزت 18 نقطة طبية في قطار المشاعر، و180 سيارة إسعاف، وهيأت 17 مركز طوارئ على جسر الجمرات.

وكثفت وزارة الصحة استعداداتها للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وبقية الأمراض المتعلقة بالحرارة المتوقع حدوثها هذا العام، نظرا لتزامن موسم الحج مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث جُهزت المرافق الصحية بكل من: العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الحرارة، وتأمين عدد كبير من مراوح الرذاذ بالماء التي أثبتت فعاليتها في التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الحرارة، وتزويد المرافق الصحية بهذه المراوح.

وأبانت الوزارة بأنه نُفذت عدد من الدورات والتدريب الميداني للعاملين بهذه المرافق الصحية، للتعامل مع حالات ضربات الحرارة وآلية علاجها وطرق نقلها.

وأعلنت عن تجهيز 11 مركزا للمراقبة الصحية، تتواجد في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وتقدم خدماتها للحجاج على مدار 24 ساعة، وتتخذ الإجراءات الوقائية وتطبق اللوائح الصحية الدولية على وسائل النقل المختلفة والحجاج القادمين والمواد الغذائية المستوردة، لحماية المملكة من تسرب الحالات المرضية المعدية والمحجرية وانتشارها، حيث تعد هذه المراكز خط الدفاع الأول لمنع وفادة مصادر الأمراض المعدية، وذلك من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية على القادمين للحج وأمتعتهم ووسائط النقل.

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وتم دعم مراكز المراقبة الصحية بجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في جميع المناطق التي توجد بها منافذ بالاحتياجات اللازمة لتقوم بالدور المناط بها، ويشمل ذلك القوى العاملة لتشغيل المنافذ على مدار الساعة يوميا خلال الموسم، وتدريب القوى العاملة المشاركة بالحج، بالإضافة إلى غرف عزل مجهزة بالمنافذ لعزل الحالات المشتبه بها قبل نقلها إلى المستشفيات المجهزة لاستقبالها، وكذلك توفير المستلزمات الطبية (اللقاحات والأدوية الوقائية وغيرها)، وتوفير إسعافات مجهزة لنقل الحالات المرضية لتقديم خدمات متطورة لأقرب مستشفى.

وتقدم مراكز المراقبة الصحية بهذه المنافذ خدمات الرعاية الصحية للحجاج، وتزويدهم بالإرشادات والنصائح الصحية من خلال مواد توعوية تعد وتحدث بصورة دورية، زُودت الهيئة العامة للطيران المدني بها لتُبث في الطائرات التي تنقل الحجاج، كما تزود هذه المراكز عبر برنامج المراقبة الصحية الالكترونية "حصن" جميع الجهات الصحية بالمعلومات حول إحصائيات الحجاج ووضعهم الصحي، ليتكامل تقديم الخدمات الصحية المتميزة لضيوف الرحمن.

وأتمت "الصحة" تجهيز مهابط الطائرات العمودية في المستشفيات التابعة لها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبالغ عددها 6 مهابط، حيث انتهت من تسجيلها لدى هيئة الطيران المدني، حيث جهزت الوزارة ثلاثة مهابط داخل مكة المكرمة وهي: مهبط مدينة الملك عبدالله الطبية، مهبط مستشفى النور التخصصي، مهبط مستشفى حراء العام، وهي المهابط التي تقوم بإخلاء الحالات داخل وخارج مكة المكرمة.

وفي المشاعر المقدسة جهزت الصحة ثلاثة مهابط، الأول منها في مستشفى شرق عرفات والثاني في مستشفى عرفات العام والثالث في مستشفى منى الطوارئ، وهي المهابط التي يتم من خلالها إخلاء الحالات داخل مكة المكرمة.

وفي السياق نفسه بدأت الصحة تنفيذ برنامجها التوعوي السنوي "مستشارك الصحي في الحج "، والذي يأتي تماشيا مع حرص الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين، وتزويدهم بالنصائح والإرشادات الطبية، عبر مركز صحة 937، وحساب الوزارة على تويترsaudimoh.

وسيستضيف البرنامج نخبة من الاستشاريين والمختصين في مختلف التخصصات الطبية وبشكل يومي لمدة أسبوع، وذلك للرد على جميع الاتصالات والإجابة عن استفسارات الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، حيث تتضمن الخدمة تزويد المتصلين بمعلومات عن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى معلومات إرشادية صحية قبل وأثناء وبعد تأدية فريضة الحج.