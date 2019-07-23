"الابتسامة" عنوان موظفي وموظفات جوازات المدينة المنورة خلال استقبال ضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - المدينة المنورة

يقدم موظفو وموظفات جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة صورة رائعة وجميلة بالتعامل مع ضيوف الرحمن القادمين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، حرصا منهم على نشر السرور وتقريب الأنفس، من خلال حسن التعامل والابتسامة المعبرة على نقاء وصفاء وترحاب القائمين بأعمال الحج من القطاعات كافة، خاصة منسوبو الجوازات.

وأوضح قائد قوة الحج بجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، العميد فواز بن قالط الفقير، أن المديرية العامة للجوازات تواصل تقديم خدماتها على مدار الساعه لضيوف الرحمن وفق خطة حج هذا العام، عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، من خلال الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة من: ضباط وأفراد وعنصر نسائي، وكذلك القوة المساندة من طلبة معهد الجوازات، والبالغ عددهم أكثر من 700 موظف وموظفة.

وبين العميد الفقير أن أكثر من 100 نقطة تشغيل مجهزة بكامل الاحتياجات الفنية من أجهزة حاسب وملحقاتها وأجهزة بصمة وكاميرات وأجهزة تزوير من أحدث ما توصلت له التقنية، لضمان تقديم الخدمة والوصول لأعلى درجات الإتقان بالعمل والسرعة في الأداء والدقه في الإجراء، وسرعة إنهاء إجراءات دخول الحجاج بكل يسر وسهولة.