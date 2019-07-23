شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: اختبار جودة المحمول يهدف لتحفيز المنافسة بين الشركات وليس التصيد لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن إنشاء مركز تحكم لمراقبة جودة خدمات المحمول، وإصدار تقرير جودة الخدمة أمام الجمهور عبر موقع جهاز تنظيم الاتصالات فإنه يستهدف في المقام الأول تحفيز المنافسة بين مشغلي الخدمة وأن يكون هناك شفافية أمام مستخدمي المحمول في مصر وليس التصيد لمشغلي الخدمة وفرض غرامات.

Advertisements

كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، ويأتي افتتاح هذا المركز في إطار اهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ واتخاذ كافة الإجراءات لضمان حقوق المواطنين في الحصول على أعلى مستوى لخدمات الاتصالات والانترنت.

والهدف الرئيسي من إنشاء مركز مراقبة جودة خدمات الاتصالات هو إجراء قياس دوري لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر ويشمل القياس على مستوى الجمهورية 94 منطقة، و70 طريقا رئيسيا، و25 مركزا لتجمعات المواطنين تقاس فيه الخدمات من الداخل كالمراكز التجارية والمؤسسات الحكومية ذات الكثافة الجماهيرية.