أسهم أمريكا تفتح مرتفعة بفضل أرباح كوكاكولا ويونايتد تكنولوجيز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الثلاثاء، مدعومة بارتفاع أرباح شركات قيادية بينها كوكاكولا ويونايتد تكنولوجيز، مما هدأ المخاوف حيال وتيرة النمو الاقتصادي. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 59.96 نقطة بما يعادل 0.22% عند الفتح إلى 27231.86 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 9.71 نقطة أو 0.33 % إلى 2994.74 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 38.36 نقطة أو 0.47% إلى 8242.50 نقطة.

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