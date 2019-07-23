شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى: مصفاة الدقم تتم 25% من مشروع بمليارات الدولارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذى لشركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية اليوم الثلاثاء إن الشركة العمانية استكملت ما يزيد على 25% من مشروع بـ6 مليارات دولار سيكون قادرا على معالجة 230 ألف برميل يوميا من النفط الخام عند الانتهاء منه.
ويدير مصفاة الدقم مشروع مشترك بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية، ويقع على مساحة 900 هكتار فى منطقة الدقم الصناعية بسلطنة عمان.
ونقلت إذاعة الوصال المحلية عن الرئيس التنفيذى سالم بن سيف الهذيلى قوله إن الشركة ستجرى اختبار تشغيل بنهاية 2021.
وأضاف أن المشروع تموله 29 مؤسسة مالية من 31 دولة.
ومنطقة الدقم الصناعية أكبر مشروع اقتصادى منفرد فى سلطنة عمان، وتأتى فى إطار جهود البلاد لتنويع موارد اقتصادها وتقليص اعتماده على إيرادات النفط.
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