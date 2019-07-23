شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تبيع صكوكا بقيمة 8 تريليونات روبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب التمويل وإدارة المخاطر فى وزارة المالية إن إندونيسيا جمعت ثمانية تريليونات روبية (572.45 مليون دولار) من عطاء لبيع صكوك وهو مبلغ يضاهى الهدف الاسترشادي. وجاء متوسط العائد المرجح للصكوك المرتبطة، التى جرى بيعها اليوم الثلاثاء أقل مقارنة مع عائد صكوك بيعت فى عطاء سابق فى التاسع من يوليو. وبلغ إجمالى طلبات الاكتتاب فى الصكوك 16.48 تريليون روبية.

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